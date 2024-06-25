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За первый год работы Единый реестр оружия был наполнен на 60%, — МВД

11:21, 25 июня 2024
Процент тех, кто хочет получить разрешение на оружие, увеличивается ежемесячно, - замглавы МВД Леонид Тимченко.
За первый год работы Единый реестр оружия был наполнен на 60%, — МВД
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Единый реестр оружия за первый год его работы был наполнен на уровне около 60%, что оказалось выше, чем ожидалось в Министерстве внутренних дел. Об этом сообщил заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

По словам Тимченко, в министерстве рассчитывали, что для полноценной работы реестра понадобится три года. Прогнозировалось, что за первый год реестр будет наполнен на 40%, однако уже сейчас достигнуто 60%.

Сейчас в ЕРЗ более 450 тысяч зарегистрированных и учтенных владельцев оружия, сказал Тимченко.

"Если говорить в целом, каково количество владельцев на территории Украины, то их около 700 тысяч. То есть около 60% владельцев оружия тем или иным способом уже зашли в реестр, получили информацию и являются учтенными непосредственно в этом реестре", - отметил замминистра. .

По состоянию на сегодняшний день в Реестре учтено 650 тысяч единиц оружия, добавил он.

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