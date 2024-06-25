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За перший рік роботи Єдиний реєстр зброї було наповнено на 60%, — МВС

11:21, 25 червня 2024
Відсоток тих, хто хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця, — заступник глави МВС Леонід Тимченко.
За перший рік роботи Єдиний реєстр зброї було наповнено на 60%, — МВС
фото з відкритих джерел
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Єдиний реєстр зброї за перший рік його роботи було наповнено на рівні близько 60%, що виявилося вищим, ніж очікувалося у Міністерстві внутрішніх справ. Про це повідомив заступник глави МВС Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

За словами Тимченка, у міністерстві розраховували, що для повноцінної роботи реєстру знадобиться три роки. Прогнозувалося, що за перший рік реєстр буде наповнений на 40%, однак вже зараз досягнуто 60%.

Наразі у ЄРЗ є понад 450 тисяч зареєстрованих і облікованих власників зброї, сказав Тимченко.

"Якщо говорити у цілому, яка є кількість власників на території України, то їх близько 700 тисяч. Тобто близько 60% власників зброї тим чи іншим способом вже зайшли у реєстр, отримали інформацію і є облікованими безпосередньо у цьому реєстрі", - зазначив заступник міністра.

Станом на сьогодні у Реєстрі обліковано 650 тисяч одиниць зброї, додав він.

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