Серед 2,3 млн українців, які оновили свої дані, 1,1 млн придатних, - Міноборони

Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони, - Дмитро Лазуткін.

Фото: ООТЦК та СП/Facebook

З 18 травня свої дані загалом оновили 2,3 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів, з яких 1,1 млн – придатні до служби. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Армія TV.

Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

"Вже близько 2,3 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Зрозуміло, що не найближчими днями вони зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати", – пояснив він.

Він зазначив, що серед тих людей, які оновили свої дані, 1,1 млн військовозобов’язаних придатні до призову.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – сказав Лазуткін.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Уряд затвердив новий порядок бронювання.

Також ми повідомляли, чи можна довести, що оновили дані в Резерв+.

Нагадаємо, жінки певних спеціальностей повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

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