ВСП продлил срок временного отстранения судьи из Днепропетровщины от осуществления правосудия

Срок временного отстранения судьи Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области от правосудия продлили.

Во вторник, 25 июня, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил до 25 августа 2024 года срок временного отстранения судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области к осуществлению правосудия в связи с привлечением. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя и для третьего лица, за совершение таким должностным лицом в интересах лица, предоставляющего неправомерную выгоду и в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти.

3 июня 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности – до 29 июня 2024 года.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В ходатайстве отмечено, что сторона обвинения не имела возможности обеспечить достижение целей, ради которых было применено временное отстранение судьи от осуществления правосудия, в течение действия предыдущего решения Высшего совета правосудия от 3 июня 2024 года.

Таким образом, обстоятельства, которые стали основанием для временного отстранения судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области от осуществления правосудия, продолжают существовать.

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