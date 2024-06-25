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ВСП продлил срок временного отстранения судьи из Днепропетровщины от осуществления правосудия

12:08, 25 июня 2024
Срок временного отстранения судьи Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области от правосудия продлили.
ВСП продлил срок временного отстранения судьи из Днепропетровщины от осуществления правосудия
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Во вторник, 25 июня, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил до 25 августа 2024 года срок временного отстранения судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области к осуществлению правосудия в связи с привлечением. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя и для третьего лица, за совершение таким должностным лицом в интересах лица, предоставляющего неправомерную выгоду и в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти.

3 июня 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности – до 29 июня 2024 года.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В ходатайстве отмечено, что сторона обвинения не имела возможности обеспечить достижение целей, ради которых было применено временное отстранение судьи от осуществления правосудия, в течение действия предыдущего решения Высшего совета правосудия от 3 июня 2024 года.

Таким образом, обстоятельства, которые стали основанием для временного отстранения судьи Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области от осуществления правосудия, продолжают существовать.

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