Мобилизация лиц, которым еще не исполнилось 25 лет, это нарушение законодательства, — омбудсмен Дмитрий Лубинец

Однако, по его словам, в Украине все же фиксируют такие случаи, и они не единичны.

Фото: rbc.ua

Мобилизация лиц, которым еще не исполнилось 25 лет, нарушение законодательства. Об этом заявил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Однако в Украине все же фиксируют такие случаи, и они не единичны.

По словам омбудсмена, случались инциденты, когда таких граждан заставляли подписывать документы, якобы те хотят присоединиться к рядам ВСУ «добровольно».

«Есть редкие случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста. У меня много таких обращений, – рассказал Лубинец. — Я трактую это как нарушение их прав. Согласно закону о мобилизации, четко указано, что под мобилизацию попадают граждане, достигшие 25 лет».

Как ранее сообщалось, мужчины до 25 лет, ранее признанные ограниченно годными, могут мобилизовать – почему возникла такая ситуация.

Также мы писали, что административный суд рассмотрел дело по мобилизации мужчины, не достигшего мобилизационного возраста, и решило его в пользу позиции ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.