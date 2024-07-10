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С июля Пенсионный фонд выплачивает новые виды помощи

12:58, 10 июля 2024
ПФУ получил полномочия назначать и производить выплаты некоторым категориям лиц.
С июля Пенсионный фонд выплачивает новые виды помощи
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С 1 июля этого года Пенсионный фонд Украины получил полномочия назначать и осуществлять выплаты некоторым категориям лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работающих в специальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.

Отмечается, что речь идет одноразовое денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Ежемесячную денежную выплату некоторым категориям граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей органы Пенсионного фонда Украины осуществляют с 1 января 2023 года:

- пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с Указами Президента;

- пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с Указом Президента;

- одноразовая денежная помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, мордування во время участия в указанных акциях.

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины обеспечивают назначение и выплату одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии российской федерации против Украины, в соответствии с Законом Украины «Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, нанесенную работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины».

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