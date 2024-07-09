ВККС объявила о внештатной ситуации: во время экзамена в процедуре квалифоценивания выявлена некорректность сгенерированных тестовых вопросов

Неоднократно повторялись одни и те же вопросы в каждом варианте каждого участника экзамена.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) сообщила о внештатной ситуации, которая произошла при проведении квалификационного экзамена 9 июля.

Как отметили в ВККС, 9 июля 2024 г. во время сдачи экзамена в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судьи и квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания произошла внештатная ситуация.

После объявления о начале сдачи анонимного письменного тестирования, участниками экзамена была обнаружена в тестовых тетрадях некорректность сгенерированных тестовых вопросов. Неоднократно повторялись одни и те же вопросы в каждом варианте каждого участника экзамена.

После выявления указанной внештатной ситуации время проведения анонимного письменного тестирования было остановлено и собрано у участников экзамена тестовые тетради, розданные перед объявлением о начале сдачи тестирования.

Кроме того, были безотлагательно уведомлены разработчики Системы автоматизации рабочих процессов Комиссии, а также Департамент контрразведки Службы безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Комиссия отмечает, что данная Система была внедрена в эксплуатацию и используется с 20.09.2016 года. За период ее использования было проведено 124 анонимных письменных тестирования и во время их проведения не было зафиксировано никаких технических сбоев.

«Информируем о том, что после установления причин технических сбоев квалификационный экзамен будет немедленно восстановлен и проинформирован общество и судей» - заявили в ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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