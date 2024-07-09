Приказ об отстранении от работы является незаконным, если работник не является подозреваемым или обвиняемым, а решение следственного судьи о его отстранении отсутствует – Верховный Суд

Такого основания отстранения от работы как проведения досудебного расследования по факту возможной причастности работника к совершению уголовного нарушения нормами трудового права не предусмотрено.

Если работник не является лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, а также отсутствует решение о его отстранении от должности, принятое следственным судьей во время досудебного расследования или судом во время судебного производства, то приказ работодателя об отстранении такого работника от работы является незаконным. Соответствующую позицию высказал Верховный Суд в постановлении от 22 мая 2024 г. по делу №210/3278/22.

Обстоятельства дела

Мужчина судился с Криворожским национальным университетом о признании незаконным и отмене приказа об отстранении от работы, возобновлении на работе, взыскании заработной платы за время отстранения от работы.

Истец отмечал, что он состоял в трудовых отношениях с Криворожским национальным университетом и занимал должность заместителя директора по экономической, научной, технической и инновационной работе Научно-исследовательского горнорудного института Криворожского национального университета. В связи с проведением досудебного расследования по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 190 УК Украины, приказом работодателя он отстранен от выполнения должностных обязанностей на время проведения следственных действий и проработки их результатов без сохранения заработной платы на время отстранения .

Однако он не является лицом, которому вручено уведомление о подозрении в совершении коррупционного или иного преступления в указанном уголовном производстве. Также в его отношении отсутствуют производства по делу или постановления суда, вступившие в законную силу, о совершении административного правонарушения в сфере коррупционных или иных правонарушений.

Истец просил признать незаконным и отменить приказ Криворожского национального университета от 12 сентября 2022 № 230 «Об отстранении от исполнения обязанностей на время проведения следственных действий», восстановить его на работе и обязать ответчика выплатить ему невыплаченную заработную плату за время незаконного отстранения от работы.

Решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска мотивировано тем, что отстранение истца от работы проведено с нарушением требований закона.

Такого основания отстранения от работы как проведения досудебного расследования по факту возможной причастности работника к совершению уголовного нарушения нормами трудового права не предусмотрено.

В связи с незаконным отстранением истец имеет право взыскания среднего заработка за период со дня отстранения от работы до дня завершения досудебного расследования.

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции в части определения периода, за который истцу следует начислить и выплатить заработную плату за время незаконного отстранения от работы, отметив, что с момента перевода истца на другую должность последний приступил к работе и получал заработную плату по установленному тарифу , поэтому указанный период не подлежит учету.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и обратил внимание на следующее.

Отстранение лица от работы возможно при наличии предусмотренных законодательством обстоятельств. Согласно частям первой и второй статьи 154 УПК Украины отстранение от должности может быть совершено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

Отстранение от должности осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства сроком не более двух месяцев. Срок отстранения от должности может быть продлен в соответствии с требованиями статьи 158 настоящего Кодекса.

Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, может быть отстранено от должности на основании решения следственного судьи во время действия досудебного расследования или суда во время судебного производства.

Истец не является лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Соответствующее решение об отстранении от должности в порядке статьи 154 УПК Украины по нему не принималось. В уголовном производстве он имел процессуальный статус свидетеля.

Суды предыдущих инстанций правильно считали, что приказ об отстранении истца от работы незаконным и подлежит отмене. Поскольку незаконные действия ответчика повлекли за собой нарушение конституционного права истца на своевременное получение вознаграждения за труд, суды обоснованно возложили на ответчика обязанность возместить работнику средний заработок, период которого правильно определил суд апелляционной инстанции.

Учитывая изложенное, Верховный Суд решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил в силе.

Автор: Наталья Мамченко

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