ВККС оголосила про позаштатну ситуацію: під час іспиту у процедурі кваліфоцінювання виявлено некоректність згенерованих тестових запитань

Неодноразово повторювались однакові запитання у кожному варіанті кожного учасника іспиту.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) повідомила про позаштатну ситуацію, яка відбулася при проведенні кваліфікаційного іспиту 9 липня.

Як зазначили у ВККС, 9 липня 2024 року під час складення іспиту у межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення відбулась позаштатна ситуація.

Після оголошення про початок складення анонімного письмового тестування, учасниками іспиту було виявлено у тестових зошитах некоректність згенерованих тестових запитань. Неодноразово повторювались однакові запитання у кожному варіанті кожного учасника іспиту.

Після виявлення зазначеної позаштатної ситуації, час проведення анонімного письмового тестування було зупинено та зібрано в учасників іспиту тестові зошити роздані перед оголошенням про початок складення тестування.

Окрім цього, було невідкладно повідомлено розробника Системи автоматизації робочих процесів Комісії, а також Департамент контррозвідки Служби безпеки України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Комісія наголошує, що дана Система була впроваджена в експлуатацію та використовується з 20.09.2016 року. За період її використання було проведено 124 анонімних письмових тестувань і під час їх проведення не було зафіксовано жодних технічних збоїв.

«Інформуємо про те, що після встановлення причин технічних збоїв кваліфікаційний іспит буде негайно відновлено та проінформовано суспільство і суддів» - заявили у ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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