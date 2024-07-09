В Киеве во время российского ракетного обстрела погиб подполковник Службы судебной охраны

Олег Уфимцев попал в один из эпицентров ракетных ударов врага.

Фото: sso.court.gov.ua

В понедельник, 8 июля, в Киеве во время российских ракетных обстрелов погиб бердянец Уфимцев Олег Николаевич — подполковник Службы судебной охраны. Об этом сообщили на официальном сайте ССО.

Проходил на должности командира подразделения охраны территориального управления Службы судебной охраны в Запорожской области. До Службы работал в органах внутренних дел Украины.

«Во время вражеской атаки Олег находился в столице, где попал в один из эпицентров ракетных ударов врага. Врачи боролись за жизнь нашего земляка и, к сожалению, не смогли его спасти.

У него осталась жена и несовершеннолетний ребенок. Выражаем искренние соболезнования близким», - добавили в ССО.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Олега Николаевича.