Готовы ли украинцы к налогам по стандартам ЕС: опрос

Большинство украинцев поддерживают адаптацию налоговой политики к ЕС.

Источник фото: Delo.ua

Большинство украинцев (52%) поддерживают идею адаптации украинской налоговой политики к стандартам Европейского Союза. Об этом известно из данных опроса Центра Разумкова с 21 июня по 2 июля этого года среди 2026 граждан.

В частности, 35% опрошенных считают, что это преобразование должно произойти после получения Украиной полноправного членства в ЕС, тогда как 17% выразили мнение, что это необходимо сделать еще до присоединения страны к Европейскому Союзу.

Однако более четверти опрошенных (29%) отказываются от идеи адаптации украинской налоговой системы к европейским стандартам. Остальные опрошенные воздерживаются от конкретных ответов.

Методика проведения опроса предусматривала взятие интервью face-to-face только на контролируемых правительством территориях Украины, где отсутствуют боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.