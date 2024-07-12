Як подати апеляційну скаргу: покроковий опис процедури

Іванівський районний суд Одеської області нагадав покроковий опис процедури подання апеляції.
Так, апеляційні суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду).
Строк:
1) Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
2) Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження з з дня вручення повного рішення/ухвали суду.
3) Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.
Форма: Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
Зміст (в апеляційній скарзі мають бути зазначені):
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