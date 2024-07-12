Практика судів
  1. Суд інфо

Як подати апеляційну скаргу: покроковий опис процедури

19:35, 12 липня 2024
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня проголошення.
Як подати апеляційну скаргу: покроковий опис процедури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іванівський районний суд Одеської області нагадав покроковий опис процедури подання апеляції.

Так, апеляційні суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду).

Строк:

1) Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

2) Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження з з дня вручення повного рішення/ухвали суду.

3) Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Форма: Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

Зміст (в апеляційній скарзі мають бути зазначені):

  • Назва суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
  • Відомості про позивача та відповідача (ПІБ, адреса, індекс, номер та серія паспорта, тд.);
  • Рішення або ухвала, що оскаржуються;
  • Обґрунтування незгоди з рішенням суду першої інстанції;
  • Нові обставини, докази, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
  • Клопотання особи, яка подала скаргу;
  • Дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
  • Перелік доданих документів.

Додатки:

  • Довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
  • Копія апеляційної скарги для всіх учасників справи;
  • Квитанція про сплату судового збору;
  • Докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності);
  • Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів»

Якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і їх буде відправлено до в'язниці на довгі періоди часу, — сказав Трамп.

Уряд запроваджує експеримент щодо держреєстрації актів цивільного стану та видачі документів за кордоном з проставленим апостилем

Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проект щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів за межами України з проставленим апостилем.

Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

Детінізація, ОВДП, підвищення податків, прискорена девальвація та емісія – Данило Гетманцев перелічив, які існують варіанти покриття дефіциту бюджету

Для покриття дефіциту бюджету, який, за підрахунками Данила Гетманцева, може скласти 400 млрд грн, є кілька варіантів, серед яких підвищення податків і найгірший – емісія.

Готель «Україна» продадуть на торгах зі стартовою ціною в 1,047 млрд грн

Кабмін затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області