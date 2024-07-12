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Как подать апелляционную жалобу: пошаговое описание процедуры

19:35, 12 июля 2024
Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней, а на определение суда – в течение 15 дней со дня провозглашения.
Как подать апелляционную жалобу: пошаговое описание процедуры
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Ивановский районный суд Одесской области напомнил пошаговое описание процедуры подачи апелляции.

Так, апелляционные суды пересматривают в апелляционном порядке судебные решения местных судов, которые находятся в пределах соответствующего апелляционного округа (территории, на которую распространяются полномочия соответствующего апелляционного суда).

Срок:

1) Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней, а на определение суда – в течение 15 дней со дня его (ее) провозглашения. Если в судебном заседании была объявлена ​​только вступительная и резолютивная части судебного решения или в случае рассмотрения дела (решения вопроса) без уведомления (вызова) участников дела, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

2) Участник дела, которому полное решение или определение суда не были вручены в день его (ее) провозглашения или составления, имеет право на возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование со дня вручения полного решения/определения суда.

3) Срок апелляционного обжалования может быть возобновлен в случае пропуска по другим уважительным причинам.

Форма: Апелляционная жалоба подается в письменной форме.

Содержание (в апелляционной жалобе должно быть указано):

  • Название суда апелляционной инстанции, которому подается жалоба;
  • Сведения о истце и ответчике (ФИО, адрес, индекс, номер и серия паспорта, тд.);
  • Обжалуемые решения или постановление;
  • Обоснование несогласия с решением первой инстанции;
  • Новые обстоятельства, доказательства, обоснование уважительности причин непредставления доказательств в суд первой инстанции, возражения против доказательств, использованных судом первой инстанции;
  • Ходатайство лица, подавшего жалобу;
  • Дата получения копии обжалуемого судебного решения суда первой инстанции;
  • Список прилагаемых документов.

Приложения:

  • Доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя;
  • Копия апелляционной жалобы всех участников дела;
  • Квитанция об уплате судебного сбора;
  • Доказательства, подтверждающие дату получения копии обжалуемого судебного решения первой инстанции (при);
  • Если апелляционная жалоба подается лицом, освобожденным от уплаты судебного сбора в соответствии с законом, в нем указываются основания освобождения от уплаты судебного сбора.

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