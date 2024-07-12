Как подать апелляционную жалобу: пошаговое описание процедуры

Ивановский районный суд Одесской области напомнил пошаговое описание процедуры подачи апелляции.
Так, апелляционные суды пересматривают в апелляционном порядке судебные решения местных судов, которые находятся в пределах соответствующего апелляционного округа (территории, на которую распространяются полномочия соответствующего апелляционного суда).
Срок:
1) Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней, а на определение суда – в течение 15 дней со дня его (ее) провозглашения. Если в судебном заседании была объявлена только вступительная и резолютивная части судебного решения или в случае рассмотрения дела (решения вопроса) без уведомления (вызова) участников дела, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.
2) Участник дела, которому полное решение или определение суда не были вручены в день его (ее) провозглашения или составления, имеет право на возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование со дня вручения полного решения/определения суда.
3) Срок апелляционного обжалования может быть возобновлен в случае пропуска по другим уважительным причинам.
Форма: Апелляционная жалоба подается в письменной форме.
Содержание (в апелляционной жалобе должно быть указано):
Приложения:
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