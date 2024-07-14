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Закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз $120 тысяч

23:59, 14 июля 2024
Закарпатские таможенники обнаружили в незадекларированной валюты у 64-летнего водителя.
Закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз $120 тысяч
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На таможенном посту "Астей" на границе с Венгрией закарпатские таможенники задержали 64-летнего жителя Харьковщины, который пытался незаконно ввезти в Украину значительную сумму незадекларированной валюты. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Возвращаясь из Евросоюза на автомобиле вместе с другим пассажиром, гражданин сознательно выбрал "зеленый коридор" во время прохождения таможенного контроля. Устно они заверили инспекторов, что перемещают исключительно личные вещи.

Однако, во время тщательной проверки автомобиля таможенники обнаружили среди личных вещей путешествующих 120 тысяч долларов США, о которых граждане не сообщили во время устного опроса. Согласно таможенному законодательству, без декларирования разрешается перемещать через границу валютные ценности в сумме, эквивалентной 10 тысяч евро на одного человека.

За нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зоне упрощенной полосы ("зеленый коридор") и перемещение валютных ценностей, превышающих разрешенную сумму для обязательного письменного декларирования, в отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 20% от суммы, превышающей разрешенную законодательством Украины для перемещения валютных ценностей без письменного декларирования. Незадекларированная валюта, а именно 100 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляет около 3,7 млн грн, подлежит временному изъятию.

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