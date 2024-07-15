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На Черниговщине предстанет перед судом предприниматель, завладевший почти 800 000 гривен на ремонте дорог

07:00, 15 июля 2024
Ремонтные работы были выполнены с нарушением строительных норм, некачественно и в неполном объеме.
На Черниговщине предстанет перед судом предприниматель, завладевший почти 800 000 гривен на ремонте дорог
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В Черниговской области будут судить предпринимателя, завладевшего бюджетными средствами на ремонте дорог. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении местного предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного в больших размерах, служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, местный предприниматель в начале июня 2023, находясь в предварительных договорных отношениях с одной из территориальных общин Прилуцкого района, завысил стоимость ремонтных работ и завладел денежными средствами, которые выделялись из местного бюджета на проведение капитального ремонта автомобильной дороги и ремонта покрытия придомовой территории.

Указанные ремонтные работы были выполнены с нарушением строительных норм, некачественно и в неполном объеме. Несмотря на это, мужчина внес в официальные документы недостоверную информацию об объеме и стоимости выполненных работ и заверил их своей подписью. Как следствие, на расчетные счета предпринимателя незаконно перечислили денежные средства», — указали в прокуратуре.

Злоупотребляя своим служебным положением, злоумышленник завладел бюджетными средствами на сумму почти 800 тысяч гривен.

С целью возмещения ущерба прокурором заявлен иск и наложен арест на имущество обвиняемого.

За совершенное местному жителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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