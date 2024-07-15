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На Чернігівщині постане перед судом підприємець, який заволодів майже 800 000 гривень на ремонті доріг

07:00, 15 липня 2024
Ремонтні роботи були виконані з порушенням будівельних норм, неякісно та в неповному обсязі.
На Чернігівщині постане перед судом підприємець, який заволодів майже 800 000 гривень на ремонті доріг
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На Чернігівщині судитимуть підприємця, який заволодів бюджетними коштами на ремонті доріг. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, місцевий підприємець на початку червня 2023 року, перебуваючи в попередніх договірних відносинах з однією з територіальних громад Прилуцького району, завищив вартість ремонтних робіт та заволодів грошовими коштами, які виділялися з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту автомобільної дороги та ремонту покриття прибудинкової території.

«Вказані ремонтні роботи були виконані з порушенням будівельних норм, неякісно та в неповному обсязі. Незважаючи на це, чоловік вніс до офіційних документів недостовірну інформацію щодо обсягу та вартості виконаних робіт та засвідчив їх своїм підписом. Як наслідок, на розрахункові рахунки підприємця незаконно перерахували грошові кошти», — вказали у прокуратурі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, зловмисник заволодів бюджетними коштами на суму майже 800 тисяч гривень.

З метою відшкодування збитків прокурором заявлено позов та накладено арешт на майно обвинуваченого.

За вчинене місцевому жителю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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