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Як отримати дублікат нотаріального документа: роз’яснення Мін'юсту

23:30, 14 липня 2024
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб.
Як отримати дублікат нотаріального документа: роз’яснення Мін'юсту
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Міністерство юстиції України роз'яснило, як можна отримати дублікат нотаріального документа у випадку його втрати, пошкодження або знищення. Для цього необхідно подати письмову заяву, яку можуть подати правонаступники осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія.

Якщо ви загубили, пошкодили або втратили документ, посвідчений чи виданий нотаріусом, вирішити цю проблему можна, звернувшись особисто або доручивши іншу особу до нотаріуса для отримання дубліката документа. Мін'юст підкреслює, що дублікат має таку ж юридичну силу, як і оригінал.

До передачі документів в архів, дублікат видається нотаріусом за місцем їх зберігання. У разі припинення діяльності приватного нотаріуса або ліквідації державної нотаріальної контори, дублікат видається державним нотаріальним архівом.

Державний нотаріальний архів також видає дублікати заповітів, отриманих від посадових осіб згідно з законом, та дублікати заповітів і довіреностей, посвідчених в умовах воєнного стану особами, які мають право це робити.

У сільських населених пунктах дублікати посвідчених документів видають уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування.

Для отримання дубліката фізична особа має подати нотаріусу такі документи:

  • Документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ згідно з Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр»).
  • Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  • Якщо за дублікатом звертається представник заявника, він повинен мати нотаріально посвідчену довіреність із чітким зазначенням повноважень на отримання дубліката.

Представник юридичної особи повинен надати нотаріусу установчі документи юридичної особи та документи, які підтверджують його повноваження.

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