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Как получить дубликат нотариального документа: разъяснение Минюста

23:30, 14 июля 2024
Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом, могут быть выданы по письменному заявлению правопреемников лиц.
Как получить дубликат нотариального документа: разъяснение Минюста
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Министерство юстиции Украины разъяснило, как можно получить дубликат нотариального документа в случае его потери, повреждения или уничтожения. Для этого необходимо подать письменное заявление, которое могут подать правопреемники лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие.

Если вы потеряли, повредили или утратили документ, удостоверенный или выданный нотариусом, решить эту проблему можно, обратившись лично или поручив другое лицо к нотариусу для получения дубликата документа. Минюст подчеркивает, что дубликат имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

До передачи документов в архив, дубликат выдается нотариусом по месту их хранения. В случае прекращения деятельности частного нотариуса или ликвидации государственной нотариальной конторы, дубликат выдается государственным нотариальным архивом.

Государственный нотариальный архив также выдает дубликаты завещаний, полученных от должностных лиц согласно закону, и дубликаты завещаний и доверенностей, удостоверенных в условиях военного положения лицами, которые имеют право это делать.

В сельских населенных пунктах дубликаты удостоверенных документов выдают уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.

Для получения дубликата физическое лицо должно подать нотариусу следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой документ согласно Закону Украины "О Едином государственном демографическом реестре").

- Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

- Если за дубликатом обращается представитель заявителя, он должен иметь нотариально заверенную доверенность с четким указанием полномочий на получение дубликата.

Представитель юридического лица должен предоставить нотариусу учредительные документы юридического лица и документы, подтверждающие его полномочия.

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