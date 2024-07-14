Закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню $120 тисяч

Закарпатські митники виявили у незадекларованій валюти у 64-річного водія.

На митному посту «Астей», що на кордоні з Угорщиною, закарпатські митники затримали 64-річного жителя Харківщини, який намагався незаконно ввезти в Україну значну суму незадекларованої валюти. Про це повідомила Державна митна служба України.

Повертаючись з Євросоюзу на автомобілі разом з іншим пасажиром, громадянин свідомо обрав «зелений коридор» під час проходження митного контролю. Усно вони запевнили інспекторів, що переміщують виключно особисті речі.

Проте, під час ретельної перевірки автомобіля митники виявили серед особистих речей подорожуючих 120 тисяч доларів США, про які громадяни не повідомили під час усного опитування. Згідно з митним законодавством, без декларування дозволяється переміщувати через кордон валютні цінності у сумі, еквівалентній 10 тисяч євро на одну особу.

За порушення порядку проходження митного контролю в зоні спрощеної смуги («зелений коридор») та переміщення валютних цінностей, що перевищує дозволену суму для обов'язкового письмового декларування, відносно водія було складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Незадекларована валюта, а саме 100 тисяч доларів США, що за курсом НБУ складає близько 3,7 млн грн, підлягає тимчасовому вилученню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.