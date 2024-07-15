В Киеве до конца августа ограничат движение транспорта на участке Столичного шоссе: схема

На участке Столичного шоссе ограничат движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении выезда из города.

В Киеве на участке Столичного шоссе ограничат движение транспорта с 15 июля по 31 августа. Об этом предупреждает КК «Киевавтодор».

Так, на участке шоссе ограничат движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении выезда из города.

Изменения связаны с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия на участке Столичного шоссе от реки Лыбидь до эстакады на пересечении с просп. Наука.

Киевлян просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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