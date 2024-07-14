Ситуация в энергосистеме улучшится в 20-х числах июля, — Денис Шмыгаль

В то же время, правительство продолжает децентрализацию энергетики и предлагает программы поддержки для разных категорий потребителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в сфере энергетики с 20 числа июля. Децентрализация энергетики продолжается.

Шмыгаль отметил, что у Кабмина есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Речь идет и о солнечных панели, и ветряных мельницах, и мини-ТЭЦ.

«Даем гранты и льготные кредиты. Вместе выстоим», - подчеркнул глава правительства.

Ранее в Минэнерго заявили, что Украина не производит экспорт электроэнергии и не планирует такие действия в ближайшее время.

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