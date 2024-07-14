Експорту електроенергії немає та не планується — у Міненерго виступили із заявою

Україна не проводить експорт електроенергії та не планує таких дій найближчим часом.

Україна не проводить експорт електроенергії до інших країн. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що дані дії навіть не плануються найближчим часом.

«Перш за все, хочеться спростувати. Експорту немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями», - заявив він.

У відомстві закликали побутових споживачів слідкувати за офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

Також Колісник зазначив, що найважча ситуація за останню добу через продовження обстрілів була зафіксована у Харкові.

«Там потрапила під обстріли ремонтна бригада. На сьогодні ті наслідки досить оперативно локалізовані. Також значна спека, яка призводить до збільшеного споживання, також негативно впливає на роботу електрообладнання. У західних областях через значну спекотну погоду був спалах на електрообладнанні, через що тимчасово вимикалась ЛЕП. Вона на сьогодні повністю заживлена, роботу відновлено», - вказав заступник міністра.

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