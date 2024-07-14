На Львівщині зіткнувся легковик та автобус, є загиблі

В результаті ДТП загинув водій легковик, ще шестеро людей постраждали.

На автодорозі «Львів-Золочів» неподалік села Куровичі, Львівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув водій легкового автомобіля «Субару Форестер». Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобіль «Субару Форестер», за кермом якого був 61-річний житель Вінниці, та маршрутний автобус «БАЗ», яким керував 37-річний житель Перемишлян.

Внаслідок зіткнення водій «Субару» отримав смертельні тілесні ушкодження і помер на місці події. Водій автобуса, п'ятеро його пасажирів віком від 34 до 74 років, а також 51-річна пасажирка «Субару», жителька Вінниці, отримали травми та були госпіталізовані.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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