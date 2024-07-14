Пішла із життя зірка серіалу «Усі жінки — відьми» Шеннен Догерті

Акторка протягом 9 років боролася з онкологією.

Померла відома голлівудська акторка Шеннен Догерті. Вона протягом 9 років боролася з онкологією. Інформацію підтвердила приятелька акторки, публіцистка Леслі Словн, передає People.

Зірка серіалів «Усі жінки – відьми» та «Беверлі-Гіллз, 90210» пішла із життя 13 липня. Шеннен Догерті не стало у віці 53 років.

«З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним», - повідомила подруга артистки.

Відомо, що від 2015 року артистка боролася з раком. У березні 2015 року в акторки діагностували рак молочної залози. Догерті розпочала лікування, вже навесні 2017 року повідомила про ремісію.

Однак 2020 року рак повернувся. Акторка боролася з онкологією четвертої стадії. 2023 року Догерті повідомила, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.

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