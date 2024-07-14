Ушла из жизни звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Догерти

Актриса в течение 9 лет боролась с онкологией.

Умерла известная голливудская актриса Шеннен Догерти. Она в течение 9 лет боролась с онкологией. Информацию подтвердила приятельница актрисы, публицистка Лесли Словн, передает People.

Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» ушла из жизни 13 июля. Шеннен Догерти не стало в возрасте 53 лет.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним», – сообщила подруга артистки.

Известно, что с 2015 артистка боролась с раком. В марте 2015 года у актрисы диагностировали рак молочной железы. Догерти начала лечение, уже весной 2017 сообщила о ремиссии.

Однако в 2020 году рак вернулся. Актриса боролась с онкологией четвертой стадии. В 2023 году Догерти сообщила, что рак дал метастазы в мозг, а затем распространился на кости.

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