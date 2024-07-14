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Украинцы в ЕС будут пользоваться мобильной связью без дополнительных сборов еще год

22:30, 14 июля 2024
Украинские и европейские мобильные операторы продолжают соглашение о бесплатном роуминге.
Украинцы в ЕС будут пользоваться мобильной связью без дополнительных сборов еще год
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Согласно новому совместному заявлению украинских и европейских мобильных операторов, украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза, смогут и в дальнейшем пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов без дополнительных сборов. Эта инициатива, начатая в апреле 2022 года, была продлена еще на один год благодаря подписанию соответствующего соглашения между сторонами.

Министерство цифровой трансформации Украины подтверждает, что соглашение будет способствовать сохранению доступных тарифов для украинских граждан в ЕС, а также для европейских пользователей, посещающих Украину. В дополнение к этому, Украина активно работает над интеграцией своего законодательства с политикой ЕС "Роуминг как дома", что позволит украинцам использовать мобильную связь на территории ЕС на условиях, аналогичных их домашним тарифам.

Ожидается, что в случае положительной оценки европейской стороной, эта инициатива станет постоянной, что обеспечит стабильность в роуминге для украинских граждан и будет способствовать их дальнейшей интеграции с европейским мобильным рынком.

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