За 600 долларов «оформляли» мужчин водителями, которые могут выезжать за границу: на Закарпатье разоблачили двух руководителей общества

Подозреваемые трудоустраивали военнообязанных водителями и вносили их данные в систему «Шлях», что позволяло мужчинам беспрепятственно выезжать из Украины в ЕС.

На Закарпатье разоблачили двух руководителей общества, которые за вознаграждение отправляли мужчин за границу через систему «Шлях». Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Двум жителям Свалявы сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что закарпатцы приобрели корпоративные права общества, которое занималось перевозками, и как его руководители уже обеспечивали возможность выезда в страны ЕС граждан призывного возраста.

Подозреваемые трудоустраивали военнообязанных водителями и вносили их данные в систему «Шлях». Это давало возможность мужчинам беспрепятственно уезжать из Украины по своим делам.

За это «клиенты» платили дельцам по 600 долларов.

«Поскольку внесение в систему «Шлях» давало возможность неоднократно пересекать границу, то регулярность такого платежа согласовывалась дополнительно. Кроме того, «водители» должны были возместить расходы, связанные с их официальным трудоустройством – суммы якобы уплаченных заработных плат и оплаченных предпринимателями налогов», — отметили в прокуратуре.

С 2023 года документировано, что этой схемой для выезда из Украины воспользовалось по меньшей мере 7 человек.

В настоящее время в суд поданы ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

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