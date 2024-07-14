Создатели ChatGPT работают над секретным ШИ-проектом Strawberry, который сможет мыслить на надуровне, недоступном человеке

Цель разработки Strawberry – создать нейросеть, которая сможет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ в интернет для выполнения собственных исследований.

Фото: digialps.com

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, работает над новым секретным проектом под кодовым названием Strawberry («Клубника»). Об этом сообщает Reuters.

Strawberry и ее параметры представляют собой глубоко засекреченный проект, детали и технические возможности которого не подлежат разглашению.

Цель разработки Strawberry – создать нейросеть, которая сможет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ в интернет для выполнения собственных исследований. В теории это позволит ИИ от OpenAI «размышлять» на более высоком уровне, который пока недоступен человеку.

По словам опрошенных экспертов, рассуждения являются ключом к достижению ИИ человеческого уровня интеллекта. Хотя большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они часто не справляются с проблемами, которые человек решает интуитивно, например, распознавать логические ошибки и отсутствие здравого смысла.

Ранее этот проект назывался «Q». Так, в ноябре 2023 года успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана.

Сотрудники называли его «прорывом» в сфере мощного искусственного интеллекта, но выражали обеспокоенность тем, что у компании нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта.

Альтман, в частности, заявлял, что «важнейшие сферы прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью рассуждать». В то же время среди ученых уже давно ведутся дискуссии об опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины: например, если они решат, что уничтожение человечества отвечает их интересам.

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