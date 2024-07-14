Творці ChatGPT працюють над секретним ШІ-проектом Strawberry, який зможе мислити на надрівні, недоступному людині

Мета розробки Strawberry – створити нейромережу, яка зможе не тільки генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для виконання власних досліджень.

Фото: digialps.com

Компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, працює над новим секретним проєктом під кодовою назвою Strawberry («Полуниця»). Про це повідомляє Reuters.

Strawberry та її параметри є глибоко засекреченим проєктом, деталі та технічні можливості якого не підлягають розголошенню.

Мета розробки Strawberry – створити нейромережу, яка зможе не тільки генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для виконання власних досліджень. У теорії, це дасть змогу ШІ від OpenAI «міркувати» на більш високому рівні, який наразі недоступний людині.

За словами опитаних Reuters експертів, міркування є ключем до досягнення ШІ людського рівня інтелекту. Хоча великі мовні моделі вже можуть узагальнювати та складати тексти набагато швидше за людину, вони часто не справляються з проблемами, які людина вирішує інтуїтивно, наприклад, розпізнавати логічні помилки й відсутність «здорового глузду».

Раніше цей проєкт називався «Q». Так, у листопаді 2023 року, успіхи в роботі над ним стали однією з причин звільнення глави OpenAI Сема Альтмана.

Співробітники називали його «проривом» у сфері потужного штучного інтелекту, але висловлювали занепокоєння тим, що компанія не має належних заходів безпеки для контрольованого розвитку і комерціалізації подібних моделей штучного інтелекту.

Альтман, зокрема, заявляв, що «найважливіші сфери прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати». Водночас серед науковців уже давно точаться дискусії щодо небезпеки, яку становлять високоінтелектуальні машини: наприклад, якщо вони вирішать, що знищення людства відповідає їхнім інтересам.

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