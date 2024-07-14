Що станеться з тими, хто не встигне оновити військові дані, – відповіли в Міноборони

Українцям до 16 липня необхідно оновити військові дані.

Громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, інакше їх може чекати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Термін для оновлення даних не буде продовжено, наголосив посадовець. Про це розповів директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк.

Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності з 18 травня, встановив двомісячний строк для оновлення основних військово-облікових даних, включаючи місце проживання, номер телефону та електронну адресу. Ця ініціатива призначена для забезпечення справедливого підходу до виконання конституційних та військових обов'язків перед усіма громадянами України, особливо чоловіками віком від 18 до 60 років та певною категорією жінок, передбаченою законом.

«Ця норма була закладена для того, аби встановити справедливий підхід для всіх громадян України щодо виконання свого конституційного і військового обов'язку. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років і певної категорії жінок, визначених законом», — зазначив Андрусяк.

Він також підкреслив, що Міністерство оборони не планує розглядати запити щодо продовження терміну для оновлення військових даних.

«Було достатньо часу для оновлення військово-облікових даних, тому МОУ не планує ініціювати внесення змін до законодавства щодо цього питання. Тому на тих громадян, які не оновлять свої дані до 16 липня буде накладено стягнення за адміністративне правопорушення», — підсумував директор департаменту кадрової політики МОУ.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала - невідповідність даних електронного військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Нагадаємо, штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Крім того, ми писали, що Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+.

При цьому, у Міноборони раніше пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК.

В свою чергу, заступниця міністра оборони стверджує, що на людей, які не оновили дані, ТЦК може скласти постанову лише після перевірки відсутності інформації в усіх реєстрах і виклику до ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з Реєстру «Оберіг», бо згадки про «Оберіг» немає ані в законі, ані в підзаконних актах.

При цьому у Кабміні і Міноборони «Судово-юридичній газеті» надали відповідь, чому постанова про Резерв+ засекречена.

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