Як перевірити призначення пенсії онлайн: роз’яснення ПФУ

При виході на пенсію, важливо знати, чи призначили виплату.

Фото: freepik

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області розповіли, як можна перевірити призначення пенсії.

Так, дізнатися про призначення пенсії можна онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Переглянути інформацію про пенсію може особа, яка має статус пенсіонера.

Для отримання доступу до інформації необхідно здійснити кілька кроків:

авторизуватися на порталі в один із зручних способів.

у лівому боковому меню обрати розділ «Моя пенсія».

Пенсіонеру буде доступна така інформація:

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Раніше Пенсійний фонд нагадав, коли громадянам можу припинити виплату пенсії.

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