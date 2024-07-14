Як перевірити призначення пенсії онлайн: роз’яснення ПФУ

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області розповіли, як можна перевірити призначення пенсії.
Так, дізнатися про призначення пенсії можна онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Переглянути інформацію про пенсію може особа, яка має статус пенсіонера.
Для отримання доступу до інформації необхідно здійснити кілька кроків:
Пенсіонеру буде доступна така інформація:
Раніше Пенсійний фонд нагадав, коли громадянам можу припинити виплату пенсії.
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