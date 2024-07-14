В Одесі обвалився другий поверх житлового будинку

П'ятеро мешканців залишилися без даху над головою.

В Одесі на вулиці 1-й Басейний провулок, 16 стався обвал другого поверху старого аварійного будинку, повідомляє «Думська».

В результаті інциденту пошкоджено дві квартири на першому поверсі. Мешканці будинку розповіли, що о 7 годині ранку почули гуркіт каміння, падаючого зверху, і вибігли на подвір'я. П'ятеро людей залишилися без даху над головою через обвал, який зробив їхні квартири непридатними для проживання. Дверні одвірки та віконні рами перекосило, а стелі просіли внаслідок падіння каміння, яке ледь не впало на їхнє житло.

На місце події незабаром прибули рятувальники, а також представники житлово-комунального сервісу і районної адміністрації. Зона обвалу була огороджена сигнальною стрічкою для забезпечення безпеки та розслідування обставин події.

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