Конгрес запросив очільницю Таємної служби США щодо замаху на Трампа

Наглядовий комітет Палати представників запросив очільницю Таємної служби для свідчень щодо замаху на Трампа.

Наглядовий комітет Палати представників США запросив очільницю Таємної служби США Кімберлі Чітл дати свідчення у зв'язку із замахом на експрезидента Дональда Трампа під час його спілкування з виборцями. Про це повідомив старший кореспондент у Конгресі США на телеканалі Fox News Чед Перграм.

Засідання, на яке запросили Кімберлі Чітл, відбудеться 22 липня. Глава Наглядового комітету Джеймс Комер опублікував копію листа, у якому зазначає, що комітет ініціював розслідування замаху на Трампа та просить Чітл добровільно з'явитися на засідання.

Комер висловив подяку співробітникам Таємної служби за їхню хоробрість та зазначив, що політичне насильство в будь-яких формах є неприйнятним.

«Політичне насильство в будь-яких формах є неамериканським і неприйнятним. Є багато запитань, і американці вимагають відповідей. Я вже зв'язався з Секретною службою для проведення брифінгу, а також закликаю директора Секретної служби Кімберлі Чітл з'явитися на слухання. Комітет з нагляду незабаром надішле офіційне запрошення», – зазначив Комер.

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

Президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Дональд Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

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