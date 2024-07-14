У Києві сталася подвійна ДТП, є постраждалі

Toyota врізалася в два автомобілі, які потрапили в ДТП.

У Києві на Столичному шосе сталася аварія за участю трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення є постраждалі, повідомляє поліція Києва.

«Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе», - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Правоохоронці встановили, що між автомобілями Dodge та «ВАЗ» сталася аварія. Після цього, коли водії та пасажири вийшли з машин та знаходилися поруч, в нерухомий автомобіль Dodge врізалося авто Toyota.

У результаті зіткнення постраждали пасажирка автомобіля Dodge та водій автомобіля Toyota.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.