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Під Чернівцями на базі відпочинку загинув підліток

15:59, 14 липня 2024
Зниклого хлопчика знайшли мертвим в озері.
Під Чернівцями на базі відпочинку загинув підліток
Джерело фото: cv.dsns.gov.ua
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До Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення хлопчика 2011 року народження, який купався в озері та зник з поля зору. Про це повідомили в ДСНС.

Трагедія сталася на базі відпочинку «Аква Плюс», де хлопець відпочивав разом із братом. На місце події негайно прибули рятувальники з 3, 12 і 15 державних пожежно-рятувальних частин та група водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. До пошукових заходів також долучилися місцеві відпочивальники.

Водолази виявили тіло хлопця без ознак життя під час занурення. Тіло підняли на поверхню та передали медикам, але проведені реанімаційні заходи, на жаль, не дали результату.

Рятувальники вкотре застерігають буковинців бути пильними та обирати безпечні місця для купання. Також вони наголошують на необхідності постійного нагляду за дітьми біля водойм, щоб уникнути подібних трагедій.

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