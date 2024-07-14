Под Черновцами на базе отдыха погиб подросток на базе отдыха погиб подросток

Пропавшего мальчика нашли мертвым в озере.

Источник фото: cv.dsns.gov.ua

В Службу спасения поступило сообщение об исчезновении мальчика 2011 года рождения, который купался в озере и исчез из поля зрения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла на базе отдыха «Аква Плюс», где парень отдыхал вместе с братом. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из 3, 12 и 15 государственных пожарно-спасательных частей и группа водолазных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения. К поисковым мероприятиям также присоединились местные отдыхающие.

Водолазы обнаружили тело парня без признаков жизни во время погружения. Тело подняли на поверхность и передали медикам, но проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата.

Спасатели в очередной раз предостерегают буковинцев быть бдительными и выбирать безопасные места для купания. Также они подчеркивают необходимость постоянного присмотра за детьми возле водоемов, чтобы избежать подобных трагедий.

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