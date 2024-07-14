В Киеве произошло двойное ДТП, есть пострадавшие

Toyota врезалась в два автомобиля, которые попали в ДТП.

В Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения есть пострадавшие, сообщает полиция Киева.

«Сегодня, около 13:00, в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое случилось на Столичном шоссе», - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Правоохранители установили, что между автомобилями Dodge и «ВАЗ» произошла авария. После этого, когда водители и пассажиры вышли из машин и находились рядом, в неподвижный автомобиль Dodge врезалось авто Toyota.

В результате столкновения пострадали пассажирка автомобиля Dodge и водитель автомобиля Toyota.

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