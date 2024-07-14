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Конгресс пригласил руководительницу Тайной службы США по покушению на Трампа

15:23, 14 июля 2024
Надзорный комитет Палаты представителей пригласил главу Тайной службы для дачи показаний по покушению на Трампа.
Конгресс пригласил руководительницу Тайной службы США по покушению на Трампа
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Надзорный комитет Палаты представителей США пригласил главу Тайной службы США Кимберли Читл дать показания в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа во время его общения с избирателями. Об этом сообщил старший корреспондент в Конгрессе США на телеканале Fox News Чед Перграм.

Заседание, на которое пригласили Кимберли Читл, состоится 22 июля. Глава Надзорного комитета Джеймс Комер опубликовал копию письма, в котором отмечает, что комитет инициировал расследование покушения на Трампа и просит Читл добровольно явиться на заседание.

Комер выразил благодарность сотрудникам Тайной службы за их храбрость и отметил, что политическое насилие в любых формах неприемлемо.

"Политическое насилие в любых формах является неамериканским и неприемлемым. Есть много вопросов, и американцы требуют ответов. Я уже связался с Секретной службой для проведения брифинга, а также призываю директора Секретной службы Кимберли Читл явиться на слушания. Комитет по надзору вскоре пришлет официальное приглашение", - отметил Комер.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

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