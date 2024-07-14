Конгресс пригласил руководительницу Тайной службы США по покушению на Трампа

Надзорный комитет Палаты представителей пригласил главу Тайной службы для дачи показаний по покушению на Трампа.

Надзорный комитет Палаты представителей США пригласил главу Тайной службы США Кимберли Читл дать показания в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа во время его общения с избирателями. Об этом сообщил старший корреспондент в Конгрессе США на телеканале Fox News Чед Перграм.

Заседание, на которое пригласили Кимберли Читл, состоится 22 июля. Глава Надзорного комитета Джеймс Комер опубликовал копию письма, в котором отмечает, что комитет инициировал расследование покушения на Трампа и просит Читл добровольно явиться на заседание.

Комер выразил благодарность сотрудникам Тайной службы за их храбрость и отметил, что политическое насилие в любых формах неприемлемо.

"Политическое насилие в любых формах является неамериканским и неприемлемым. Есть много вопросов, и американцы требуют ответов. Я уже связался с Секретной службой для проведения брифинга, а также призываю директора Секретной службы Кимберли Читл явиться на слушания. Комитет по надзору вскоре пришлет официальное приглашение", - отметил Комер.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

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