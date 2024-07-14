В Одессе обвалился второй этаж жилого дома

Пятеро жильцов остались без крыши над головой.

В Одессе на улице 1-й Бассейный переулок, 16 произошел обвал второго этажа старого аварийного дома, сообщает «Думская».

В результате инцидента повреждены две квартиры на первом этаже. Жители дома рассказали, что в 7 часов утра услышали грохот камней, падающих сверху, и выбежали во двор. Пять человек остались без крыши над головой из-за обвала, который сделал их квартиры непригодными для проживания. Дверные косяки и оконные рамы перекосило, а потолки просели в результате падения камней, которые едва не упали на их жилье.

На место происшествия вскоре прибыли спасатели, а также представители жилищно-коммунального сервиса и районной администрации. Зона обвала была ограждена сигнальной лентой для обеспечения безопасности и расследования обстоятельств происшествия.

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