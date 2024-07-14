Как проверить назначение пенсии онлайн: разъяснение ПФУ

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как можно проверить назначение пенсии.
Так, узнать о назначении пенсии можно онлайн – на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Просмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера.
Для получения доступа к информации необходимо предпринять несколько шагов:
Пенсионеру будет доступна следующая информация:
Ранее Пенсионный фонд напомнил, когда гражданам могу прекратить выплату пенсии.
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