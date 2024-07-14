Как проверить назначение пенсии онлайн: разъяснение ПФУ

При выходе на пенсию важно знать, назначили ли выплату.

Фото: freepik

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как можно проверить назначение пенсии.

Так, узнать о назначении пенсии можно онлайн – на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Просмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера.

Для получения доступа к информации необходимо предпринять несколько шагов:

авторизироваться на портале одним из удобных способов.

в левом боковом меню выберите раздел «Моя пенсия».

Пенсионеру будет доступна следующая информация:

данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

Ранее Пенсионный фонд напомнил, когда гражданам могу прекратить выплату пенсии.

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