Что произойдет с теми, кто не успеет обновить военные данные, – ответили в Минобороны

Украинцам до 16 июля необходимо обновить военные данные.

Граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, иначе их может ждать административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен. Срок для обновления данных не будет продлен, подчеркнул чиновник. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк.

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, установил двухмесячный срок для обновления основных военно-учетных данных, включая место жительства, номер телефона и электронный адрес. Эта инициатива предназначена для обеспечения справедливого подхода к выполнению конституционных и военных обязанностей перед всеми гражданами Украины, особенно мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категорией женщин, предусмотренной законом.

«Эта норма была заложена для того, чтобы установить справедливый подход для всех граждан Украины по выполнению своего конституционного и воинского долга. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категории женщин, определенных законом», - отметил Андрусяк.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны не планирует рассматривать запросы о продлении срока для обновления военных данных.

«Было достаточно времени для обновления военно-учетных данных, поэтому МОУ не планирует инициировать внесение изменений в законодательство по этому вопросу. Поэтому на тех граждан, которые не обновят свои данные до 16 июля будет наложено взыскание за административное правонарушение», - подытожил директор департамента кадровой политики МОУ.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала - несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного Реестра "Оберег" является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

Напомним, штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Кроме того, мы писали, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но снова не упомянул Резерв+.

При этом в Минобороны ранее объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК.

В свою очередь заместитель министра обороны утверждает, что на людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что суд отменил штраф ТЦК, ссылавшийся на данные из Реестра «Оберег», потому что упоминания об «Обереге» нет ни в законе, ни в подзаконных актах.

При этом в Кабмине и Минобороны «Судебно-юридической газете» ответили, почему постановление о Резерв+ засекречено.

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