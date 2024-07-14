Практика судов
  1. В Украине

Что произойдет с теми, кто не успеет обновить военные данные, – ответили в Минобороны

15:41, 14 июля 2024
Украинцам до 16 июля необходимо обновить военные данные.
Что произойдет с теми, кто не успеет обновить военные данные, – ответили в Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, иначе их может ждать административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен. Срок для обновления данных не будет продлен, подчеркнул чиновник. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк.

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, установил двухмесячный срок для обновления основных военно-учетных данных, включая место жительства, номер телефона и электронный адрес. Эта инициатива предназначена для обеспечения справедливого подхода к выполнению конституционных и военных обязанностей перед всеми гражданами Украины, особенно мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категорией женщин, предусмотренной законом.

«Эта норма была заложена для того, чтобы установить справедливый подход для всех граждан Украины по выполнению своего конституционного и воинского долга. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категории женщин, определенных законом», - отметил Андрусяк.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны не планирует рассматривать запросы о продлении срока для обновления военных данных.

«Было достаточно времени для обновления военно-учетных данных, поэтому МОУ не планирует инициировать внесение изменений в законодательство по этому вопросу. Поэтому на тех граждан, которые не обновят свои данные до 16 июля будет наложено взыскание за административное правонарушение», - подытожил директор департамента кадровой политики МОУ.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала - несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного Реестра "Оберег" является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

Напомним, штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», забронировать работника через портал Дия будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Кроме того, мы писали, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но снова не упомянул Резерв+.

При этом в Минобороны ранее объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК.

В свою очередь заместитель министра обороны утверждает, что на людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что суд отменил штраф ТЦК, ссылавшийся на данные из Реестра «Оберег», потому что упоминания об «Обереге» нет ни в законе, ни в подзаконных актах.

При этом в Кабмине и Минобороны «Судебно-юридической газете» ответили, почему постановление о Резерв+ засекречено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – Верховная Рада ратифицирует Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС.

Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить

Чиновников и судей, имеющих доступ к государственной тайне, могут уволить в случае отказа от полиграфа, или же в случае выезда за границу по частным делам без уведомления органов безопасности.

Особо ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений – Верховная Рада примет закон

Комитет по вопросам экологии предупредил, что принятие такого закона может привести к неограниченному изменению целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков только в силу отнесения соответствующих участков к землям обороны, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды.

Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

У мужчины изъяли загранпаспорт во время пересечения границы – что решил апелляционный админсуд

Пограничная служба изъяла загранпаспорт на основании сомнений в его действительности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду