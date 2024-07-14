За 600 доларів «оформляли» чоловіків водіями, які можуть виїжджати за кордон: на Закарпатті викрили двох очільників товариства

Підозрювані працевлаштовували військовозобов’язаних водіями та вносили їх дані до системи «Шлях», що давало можливість чоловікам безперешкодно виїжджати з України до ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті викрили двох очільників товариства, які за винагороду відправляли чоловіків за кордон через систему «Шлях». Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Двом жителям Сваляви повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що закарпатці придбали корпоративні права товариства, яке займалося перевезеннями, і вже як його керівники забезпечували можливість виїзду до країн ЄС громадян призовного віку.

Підозрювані працевлаштовували військовозобов’язаних водіями та вносили їх дані до системи «Шлях». Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїжджати з України у власних справах.

За це «клієнти» сплачували ділкам по 600 доларів.

«Оскільки внесення у систему «Шлях» давало можливість неодноразово перетинати кордон, то регулярність такого платежу узгоджували додатково. Крім того, «водії» повинні були відшкодувати витрати, пов’язані з їх офіційним працевлаштуванням – суми нібито виплачених заробітних плат і оплачених підприємцями податків», — зазначили у прокуратурі.

З 2023 року задокументовано, що цією схемою для виїзду з України скористалося щонайменше 7 осіб.

Наразі до суду подані клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.