Українці в ЄС користуватимуться мобільним зв'язком без додаткових зборів ще рік

Українські та європейські мобільні оператори продовжують угоду про безкоштовний роумінг.

Згідно з новою спільною заявою українських та європейських мобільних операторів, українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, зможуть і надалі користуватися мобільним зв'язком за тарифами своїх домашніх операторів без додаткових зборів. Ця ініціатива, започаткована у квітні 2022 року, була продовжена ще на один рік завдяки підписанню відповідної угоди між сторонами.

Міністерство цифрової трансформації України підтверджує, що угода сприятиме збереженню доступних тарифів для українських громадян у ЄС, а також для європейських користувачів, які відвідують Україну. У додаток до цього, Україна активно працює над інтеграцією свого законодавства з політикою ЄС "Роумінг як вдома", що дозволить українцям використовувати мобільний зв'язок на території ЄС на умовах, аналогічних їхнім домашнім тарифам.

Очікується, що у разі позитивної оцінки європейською стороною, ця ініціатива стане постійною, що забезпечить стабільність у роумінгу для українських громадян і сприятиме їхній подальшій інтеграції з європейським мобільним ринком.

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