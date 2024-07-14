На Львовщине столкнулись легковушка и автобус, есть погибшие

В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шесть человек пострадали.

На автодороге "Львов-Золочев" возле села Куровичи, Львовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля "Субару Форестер". Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобиль "Субару Форестер", за рулем которого был 61-летний житель Винницы, и маршрутный автобус "БАЗ", которым управлял 37-летний житель Перемышлян.

В результате столкновения водитель "Субару" получил смертельные телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Водитель автобуса, пятеро его пассажиров в возрасте от 34 до 74 лет, а также 51-летняя пассажирка "Субару", жительница Винницы, получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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