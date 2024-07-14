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Экспорта электроэнергии нет и не планируется — в Минэнерго выступили с заявлением

16:35, 14 июля 2024
Украина не производит экспорт электроэнергии и не планирует такие действия в ближайшее время.
Экспорта электроэнергии нет и не планируется — в Минэнерго выступили с заявлением
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Украина не производит экспорт электроэнергии в другие страны. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Он уточнил, что данные действия даже не планируются в ближайшее время.

«Прежде всего, хочется опровергнуть. Экспорта нет, не проходит и не планируется. И количество таких враждебных ИПСО, она достаточно значительна, и, конечно, Минэнерго выступает с официальными сообщениями», - заявил он.

В ведомстве призвали бытовых потребителей следить за официальной информацией, которая размещается на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе, потому что именно они являются источником достоверной информации.

Также Колесник отметил, что тяжелая ситуация за последние сутки из-за продолжения обстрелов была зафиксирована в Харькове.

«Там попала под обстрел ремонтная бригада. На сегодняшний день эти последствия достаточно оперативно локализованы. Также значительная жара, приводящая к увеличенному потреблению, также негативно влияет на работу электрооборудования. В западных областях из-за значительной жаркой погоды была вспышка на электрооборудовании, из-за чего временно выключалась ЛЭП. Она на сегодняшний день полностью заживлена, работа возобновлена», - указал замминистра.

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