Как будут действовать графики отключения света 15 июля

В некоторых областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

По указанию Укрэнерго в понедельник, 15 июля, графики отключений будут применяться на протяжении всех суток. Об этом сообщает ДТЭК.

Кроме того, в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае наилучшего сценария, электроснабжение будет распределено таким образом, что свет будет доступен по 4 часа днем и 4 часа ночью.

Однако власти готовятся к различным вариантам развития событий, включая и худший сценарий, который предупреждает энергетическая компания ДТЭК, -это 4 часа света в сутки.

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в сфере энергетики с 20-х чисел июля.

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