В Україні після 16 липня може побільшати військових патрулів на вулицях, – речник Полтавського ТЦК Істомін

На вулицях військові патрулі продовжуватимуть перевіряти у громадян військово-облікові документи.

Фото: enovosty.com

В Україні після 16 липня, коли спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, військових патрулів на вулицях може бути більше. Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін у інтерв’ю «Телеграфу».

На запитання, чи поменшає військових патрулів на вулицях після 16 липня, він заявив: «Можливо, навіть побільшає. Важко сказати».

«Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими.

Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни», - сказав він.

Також Роман Істомін додав, що 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони розвінчали ТОП-5 поширених міфів, чому військовозобов’язані бояться оновлювати дані через Резерв+

Також повідомлялося, які дані військовозобов’язаних звіряють під час їхнього оновлення.

Додамо, у Полтавському ТЦК зазначили, що штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня.

Міноборони не підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних.

Ще повідомлялося, в якому випадку за несплату штрафів ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта.

Нагадаємо, осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Для фізичних осіб штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб – до 59,5 тисяч грн.

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