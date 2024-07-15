Чи можлива уступка грошового зобов’язання або податкового боргу третім особам: відповідь ДПС

Норми Податкового кодексу України забороняють будь-яку уступку грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області роз’яснило, чи дозволяється уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Так, згідно з п. 87.7 ст. 87 Податкового кодексу України забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення п. 87.7 ст. 87 ПКУ не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

Раніше ми писали, чи можна погасити борг зі сплати ЄСВ за рахунок повернення помилково або надміру сплачених податків.

Додамо, які документи подаються для прийняття рішення про розстрочення та відстрочення податкового боргу.

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