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Возможна ли уступка денежного обязательства или налогового долга третьим лицам: ответ ГНС

22:35, 15 июля 2024
Нормы Налогового кодекса Украины запрещают какую-либо уступку денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам.
Возможна ли уступка денежного обязательства или налогового долга третьим лицам: ответ ГНС
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Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, разрешается ли уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам.

Так, согласно п. 87.7 ст. 87 Налогового кодекса Украины запрещается какая-либо уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам. Положение п. 87.7 ст. 87 НКУ не распространяются на случаи, когда гарантами полного и своевременного погашения денежных обязательств налогоплательщика есть другие лица, если такое право предусмотрено НКУ.

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