Возможна ли уступка денежного обязательства или налогового долга третьим лицам: ответ ГНС

Нормы Налогового кодекса Украины запрещают какую-либо уступку денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, разрешается ли уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам.

Так, согласно п. 87.7 ст. 87 Налогового кодекса Украины запрещается какая-либо уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам. Положение п. 87.7 ст. 87 НКУ не распространяются на случаи, когда гарантами полного и своевременного погашения денежных обязательств налогоплательщика есть другие лица, если такое право предусмотрено НКУ.

Ранее мы писали, можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет возврата по ошибке или излишне уплаченных налогов.

Добавим, какие документы предоставляются для принятия решения о рассрочке и отсрочке налогового долга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.