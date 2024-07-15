Киевляне могут реструктуризировать долги за коммунальные услуги и не платить пеню

Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не лишиться назначенной субсидии.

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Киевляне, имеющие задолженность за потребленные коммунальные услуги, могут заключить договор реструктуризации, то есть оплаты долга по частям. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» со ссылкой на заместителя коммерческого директора коммунального центра «Центр коммунального сервиса» Юлию Петрик.

Заключить договор можно как оффлайн, так и в онлайн-режиме, если потребитель находится за пределами города или страны. После заключения соглашения по реструктуризации потребителю не начисляют штрафные санкции.

«Реструктуризация долга – это возможность оплатить задолженность по частям», – подчеркнула Юлия Петрик.

Она подчеркнула, что реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не лишиться назначенной субсидии.

«Поскольку потребителям, имеющим задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и которая превышает 680 грн, субсидия не начисляется. Договоры заключаются на услуги: поставка горячей воды и тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом, вывоз бытовых отходов», – сообщила Юлия Петрик.

Чтобы заключить договор реструктуризации, необходимо сделать следующие шаги:

обратиться в любой сервисный центр (по предварительной записи) или в порядке живой очереди;

без посещения сервисного центра дистанционно передать документы через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram. Потребители также могут подписать договор посредством ЭЦП, даже находясь за пределами Украины;

предоставить специалисту соответствующее заявление, которое пишется в произвольной форме. Специалисты помогут его правильно составить;

добавить к заявлению документы.

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