Киевляне могут реструктуризировать долги за коммунальные услуги и не платить пеню

Киевляне, имеющие задолженность за потребленные коммунальные услуги, могут заключить договор реструктуризации, то есть оплаты долга по частям. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» со ссылкой на заместителя коммерческого директора коммунального центра «Центр коммунального сервиса» Юлию Петрик.
Заключить договор можно как оффлайн, так и в онлайн-режиме, если потребитель находится за пределами города или страны. После заключения соглашения по реструктуризации потребителю не начисляют штрафные санкции.
«Реструктуризация долга – это возможность оплатить задолженность по частям», – подчеркнула Юлия Петрик.
Она подчеркнула, что реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не лишиться назначенной субсидии.
«Поскольку потребителям, имеющим задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и которая превышает 680 грн, субсидия не начисляется. Договоры заключаются на услуги: поставка горячей воды и тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом, вывоз бытовых отходов», – сообщила Юлия Петрик.
Чтобы заключить договор реструктуризации, необходимо сделать следующие шаги:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.